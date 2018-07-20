أسوان فى أسبوع.. وزيرا الصحة والري يزوران المحافظة.. وإنهاء خصومة ثأرية.. وإزالة 218 حالة إشغال.. واستعدادات لتنظيم مؤتمرات للسياحة البلجيكية والنواتج الثانوية للنخيل.. فيديو وصور

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بأسوان

إزالة 218 حالة إشغال بأسواق مدينة أسوان

وزيرة الصحة تزور مركز الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب

وزير الرى يتفقد استعدادات موسم الفيضان ومتحف النيل

المحافظ يلتقى وفد السياحة البلجيكى للإعداد لمؤتمر إتحاد الشركات السياحية البلجيكية UPAV سبتمبر القادم



شهدت محافظة أسوان، أسبوعًا حافلًا بعدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية، إلى جانب الفعاليات المجتمعية، وعدد من المناسبات، وبعض الأحداث البارزة.



يرصد "صدى البلد" أبرز تلك الأحداث على مدار الأسبوع ..



وبدأت بنجاح جهود لجان المصالحة بالتعاون مع القيادات الأمنية وكبار القبائل العربية بمدينة ومركز إدفو شمال أسوان فى إتمام الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتين بقرية حاجر البلاليص وسط حضور أكثر من 5 آلاف شخص.



فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمشاركة شرطة المرافق والعاملين بالمحليات بإشراف محمود عليان رئيس الوحدة المحلية تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان حيث أسفرت الحملة عن إزالة 218 حالة إشغال .



عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان إجتماعًا لمناقشة خطة التشجير والتجميل لطريق المطار وذلك فى إطار حرص محافظة أسوان للإستعداد المبكر للموسم السياحى القادم والعمل على إستعادة الوجه الجمالى والحضارى للمحافظة السياحية .



وزار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ميدانية لمؤسسة الدكتور مجدى يعقوب لأبحاث وجراحات القلب بأسوان رافقها خلالها اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان ومسئولى الصحة.



وتفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، متحف النيل رافقه خلالها المهندس هشام فرغلى مدير المتحف للتأكد من جاهزية المتحف لإستقبال الزائرين تزامنًا مع إستقبال المحافظة للموسم السياحى القادم ، ومدى جاهزية قاعات المتحف لإستقبال السائحين والزائرين .



كما أجرى جولة سريعة لمبنى السد العالى لتفقد إستعداده لموسم الفيضان الجديد للسنة المائية 2018-2019، التى تبدأ فى أغسطس من كل عام حيث تم الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة اللازمة لمنشآته، ومفيضات الطوارئ والبوابات .



إلتقى "حجازى" برئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر والعضو المنتدب، المهندس ياسر صلاح، في حضور المهندس خالد رسلان مدير منطقة جنوب الصعيد بشركة غاز مصر.



ولفت إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 28 ألف وحدة سكنية ، علاوة على مصنع كيما ، فيما جارى العمل فى 15 ألف وحدة سكنية بحى الصداقة الجديد ومستهدف إنهاء العمل بها خلال خطة العام المالي الجاري.



وقرر الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم الثلاثاء إستبعاد مدير ووكيل مدرسة الحوش الإبتدائية بمركز إدفو من منصبهما ، وإحالة جميع العاملين بالمدرسة للشئون القانونية بعد تغيب العاملين بالكامل.



وأكد محافظ أسوان ضرورة المتابعة الدؤوبة من اللجان الفرعية التى تم تشكيلها على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن للأسواق من على أرض الواقع للرقابة المشددة عليها وضمان ضبط الأسعار وتوافر السلع بجودة عالية ومطالبة للمواصفات مع توافر عوامل الأمان والسلامة المهنية والتوعية بالنمط والسلوك الإستهلاكى للمواطنين على أن يكون ذلك فى سلم أولويات العمل اليومى لكل رئيس مدينة ومركز لأنه يمس عصب الحياة اليومية للمواطن الأسوانى.



وعقد "حجازى"، جلسة الإستماع الثالثة مع ممثلى الجمعيات الزراعية النوبية بحضور السكرتير العام المساعد ورئيس مكتب شئون القبائل وذلك إستكمالًا لإهتمام الدولة وتنفيذ قرارات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أصدرها فى ختام المؤتمر الوطنى الثانى للشباب بأسوان يناير 2017.



وإلتقى المحافظ، بوفد أعضاء غرفة الشركات السياحية البلجيكية برئاسة آنا صوفيا سكرتير عام الغرفة وفابيانا بيير عضو الغرفة والوفد المرافق لهما حيث تناول اللقاء مناقشة إستعدادات المحافظة لتنظيم المؤتمر السنوى لإتحاد الشركات السياحية البلجيكية UPAV والذى سيعقد لأول مرة بمصر على مدار 4 أيام بمحافظتى أسوان والأقصر حيث سيتم إفتتاحه فى 28 سبتمبر المقبل بالأقصر فى حين سيختتم فعالياته بأسوان فى 2 أكتوبر القادم بمشاركة 200 من أصحاب الشركات السياحية ووكلاء السفر .



وقرر إحالة واقعة تأثر عدد من مقابر جبانة المسلمين بالمعمارية بالبصيلية التابعة لمركز إدفو نتيجة تسرب مياه شرب نقية إلى النيابة العامة لإتخاذ اللازم نحو المتسببن فى الواقعة نظرًا إلى الإهمال الشديد منهم والذى أدى بدوره إلى إهدار المال العام وإنتهاك حرمة الموتى .



وتقوم كلية الهندسة بجامعة عين شمس بالتعاون مع مؤسسة حدث للإبداع وريادة الأعمال بتنظيم المؤتمر الدولى الأول ByPalma World Conference" في محافظة أسوان للنواتج الثانوية للنخيل وتعظيم الإستفادة الصناعية والإقتصادية منها وذلك في ديسمبر القادم.



وإكتشفت مديرية التربية والتعليم بأسوان اليوم الأربعاء واقعة تزوير 12 شهادة إتمام دراسة المرحلة الإعدادية لهذا العام 2017/ 2018 عن طريق التلاعب بالدرجات، وتزويدها للإلتحاق بمدارس ذات مجاميع عليا.



وقرر الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، تشكيل قافلة ضبط الأداء برئاسة مدير عام إدارة نصر النوبة التعليمية لمتابعة ورصد مدى انضباط مدارس إدارة نصر النوبة.