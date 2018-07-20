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أخبار البلد

المراغى يبحث أنشطة التدريب مع نائب رئيس الاتحاد العالمى للنقابات

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:22 م
صدى البلد
محمد غالي
استقبل النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب صباح اليوم فالينتين باتشوا نائب رئيس الاتحاد العالمى للنقابات الذى يزور مصر للمشاركة فى المؤتمر الثالث للاتحاد الدولى لنقابات المعادن.

تناولت المباحثات التى شارك فيها عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام للعلاقات الدولية أوجه التعاون بين الاتحاد المصرى والاتحاد العالمى فى مجال التدريب النقابى خاصة فى ظل مرحلة جديدة للعمل النقابى فى مصر.

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