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برلمان

برلماني: توحيد السكة الحديد مع السودان يحقق التكامل الاقتصادي

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:11 م
النائب محمد بدراوي
النائب محمد بدراوي
عبدالله خالد
قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك 3 أنواع من الربط بين مصر والسودان نتجت عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان، هم الربط الكهربائي وربط الطرق البرية بالمواصلات والربط بين سكتي الحديد المصرية والسودانية.

وأضاف "بدراوي" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الربط الكهربائي سيتم فورًا لأن مصر بها فائض في الكهرباء وأحدثت نهضة كبيرة في هذا القطاع، كما أن وزير الكهرباء أكد أنه سيتم الربط نهائيا بين مصر والسوداني خلال سنتين مما يعود بالمنفعة على البلدين.

وتابع أن ربط خط سكة الحديد بين مصر والسودان يحتاج الكثير من التجهيزات ويصعب تنفيذه في وقت قصير، موضحًا أن خطى السكة الحديد مختلف كلا منهما عن الآخر، مشيرًا إلى أن السودان ستقوم بتطوير السكة الحديد التابعة لها لتكون قادرة على التوحد مع سكة حديد مصر.

وأكد "بدراوي"، أن الربط بين سكك الحديد المصرية والسودانية سوف يسهل التنقل بين البلدين وعبور الأفراد، مما يسهل التبادل التجاري بين الجانبين، ويحقق التكامل الفعلي في الاستثمار والتعاون في الزراعة والثروة الحيوانية وثروة صناعية مما سيكون له أثر كبير جدا في تنمية البلدين.

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