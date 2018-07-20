معمل الكشف عن المنشطات يقترب من الحصول على الاعتماد الدولي

نظمت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالتعاون مع الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات مؤتمرًا موسعًا لمناقشة الاعتماد الدولي للمعمل المصري للكشف عن المنشطات بالمركز الطبي العالمي، الذي يأتي فى إطار جهود الدولة لدعم المنظومة الرياضية ومواكبة أحدث التطورات العلمية والبحثية في مجال مكافحة المنشطات.



تضمن المؤتمر مناقشة مدى مساهمة المعمل في خدمة الرياضة المصرية ودوره الكبير في استقبال المسابقات الرياضية العالمية في المستقبل، خاصة عند حصوله على الاعتماد الدولي النهائي، لتوفير النفقات وتقليل الاعتماد علي معامل الكشف عن المنشطات في الخارج لتحليل العينات الطبية للرياضيين.



من جانبه، أكد الدكتور أسامة غنيم الرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن المعمل كان حلمًا وهو الآن بصدد حصوله على الاعتماد الدولي النهائي كأحد أهم معامل الكشف علي المنشطات في العالم.



وأشار مدير إدارة الخدمات الطبية إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولى اهتمامًا كبيرًا بالمعمل للحفاظ علي ما وصل إليه من كفاءة فنية وتأهيل راقي للعاملين به، مشيرا الى أن المعمل بصدد توقيع بروتوكول تعاون متكامل مع معمل الكشف عن المنشطات ببرشلونة باعتباره واحدًا من أهم معامل الكشف عن المنشطات فى العالم.



جدير بالذكر أن المعمل الذى أنشأته القوات المسلحة يعد إضافة قوية للرياضة المصرية باعتباره المعمل الثانى للمنشطات في الشرق الأوسط وأفريقيا.



وفى نهاية المؤتمر أكد مدير المركز الطبي العالمي على استمرار التعاون مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على مواكبة التطور المستمر فى المجالات الطبية المختلفة.