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محافظات

إقامة فعاليات الدورة الأولى لمهرجان شعراء الفصحى بمطروح

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أيمن محمود
أكد محمد حمدى، رئيس فرع ثقافة مطروح، اليوم, أن "الهيئة العامة لقصور الثقافة، بفرع ثقافة مطروح، عقدت فعاليات مهرجان شعراء الفصحى في دورته الأولى، ضمن خطة النشاط الصيفى للشئون الثقافية وبالتعاون مع الإدارة العامة للثقافة العامة".

وأدار المهرجان الدكتور محمود قنديل، وبحضور الشعراء، رحاب الماحي، عزة الزرقاني، وعبدالقادر طريف ومجموعة كبيرة من الشعراء والمهتمين.

وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة مطروح الليلة الـ12 على كورنيش مطروح بالمسرح الصيفي، في اطار مهرجان الصيف، حيث تشمل الليلة فقرات غنائية متنوعة لفرقة الموسيقي العربية بمطروح.

يأتي ذلك في إطار الدور الثقافي والتعليمي والفني، الذي يقوم بة فرع ثقافة مطروح، من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والمهرجانات والندوات المفيدة بشكل دائم.

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