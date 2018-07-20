إحالة 43 طبيبا وإداريا بالوحدة الصحية بقرية سامول بالمحلة للتحقيق

قرر وكيل الوزارة المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ، إحالة 43 طبيبا بالوحدة الصحية لسامول لهيئة النيابة نظرا لعدم الحضور اليوم بدون إذن أو سند قانوني.



وأعطى رئيس المدينة توجيهاته إلى مساعديه ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالضرورة النزول إلى الشارع والتواصل مع المواطنين وحل أى مشكلات تواجههم داخل القطاعات الخدمية.



جدير بالذكر أن رئيس المدينة أعطي توجيهاته إلى مسئولي قسم الرقابة والمتابعة بالضرورة تدشين سلسلة من الحملات الرقابية ومتابعة سير العمل داخل القطاعات الخدمية على مستوى الوحدات القروية والقطاعات الخدمية بالمدنية.