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ثقافة

أطفال مصر الجديدة فى زيارة للسفارة الهندية لدعم حوار الثقافات

الجمعة 20/يوليه/2018 - 04:01 م
صدى البلد
طارق موسى
نظمت مكتبة مصر الجديدة للطفل زيارة تعريفية للسفارة الهندية بالقاهرة لـ50 طفل وطفلة، والتى تأتى من خلال برنامج تبادل الزيارات بين السفارات والمراكز الثقافية وبين كافة المراكز الثقافية والابداعية، والتى يهدف إلى تعريفهم بجميع ثقافات وموروثات دول العالم، مما يعد تجسيدا حيّا للتواصل والتعاون والتفاعل مع ثقافات وحضارات الشعوب الأخرى.

وأكد الدكتور نبيل حلمي، سكرتير عام جمعية مصر الجديدة ، أن الزيارة تأتي من منطلق إيمان جمعية مصر الجديدة وبمختلف صروحها الثقافية والإبداعية، بأهمية ما تقدمه من برامج ثقافية وإطلاع الأطفال بالثقافات المختلفة ودعم حوار الثقافات، لما له من دور فعال في تعزيز مفاهيم التواصل والتعارف وترسيخ سياسة التحاور، ما يساعد على فهم واحترام الآخر، ويسهم في خلق جيل من الأطفال والشباب على قدر كبير من الوعي الثقافي والإيمان بأهمية إرساء السلام والمحبة بين الشعوب.

وقالت مروة عبد الرحمن، مدير مكتبة الطفل، أن تعرف الأطفال خلال الزيارة على ملامح من الحضارة الهندية والموروثات الثقافية الهندية لفنون اليوجا والموسيقى والرقص، بالإضافة لاستعراض التنوع والتطور في مجال الفنون وحتى الحرف اليدوية المتوارثة، سعيا لبناء جسور جديدة بين البلدين وخاصة بين الأطفال والنشء.

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