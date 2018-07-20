دريد لحام يكشف أسرار مسيرته المهنية مع عمرو الليثى اليوم

يستضيف الإعلامى الدكتور عمرو الليثى الفنان القدير دريد لحام، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، فى حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس".



ويكشف الفنان السوري، أسرارا تذاع لأول مرة حول نشأته وطفولته ومسيرته الفنية وأصعب اللحظات فى حياته، كما يقوم بالغناء وإلقاء قصيدة شعرية.



ويتناول اللقاء مواقف دريد لحام السياسية، ونظرته للمجتمع العربى وسط هذه التحديات.



يذاع برنامج "واحد من الناس" فى العاشرة مساء كل جمعة على شاشة الحياة.