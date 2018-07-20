ترامب يهاجم الصين وأوروبا: يتلاعبون بالعملة

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، الصين والاتحاد الأوروبي ودولا أخرى بالتلاعب بعملاتها.



وقال ترامب عبر حسابه بموقع تويتر: "الولايات المتحدة ترفع أسعار الفائدة في حين أن الدولار يصير أقوى وأقوى مع كل يوم يمر، مما يقلل من ميزتنا التنافسية الكبيرة"، وتابع: "لا ينبغي معاقبة الولايات المتحدة لأننا نفعل ذلك بشكل جيد، ويجب السماح لنا باستعادة ما فقدناه بسبب التلاعب غير القانوني بالعملة والصفقات التجارية".



وفي تدوينة منفصلة، عبر ترامب عن تعاطفه العميق مع عائلات ضحايا غرق قارب بولاية ميسوري، الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص، واصفا الحادث بالمأساة.