القليوبية في أسبوع .. عشماوى يستقبل سفير أذربيجان لبحث سبل التعاون .. جامعة بنها تمنح مزايا كبيرة للمتفوقين فى الثانوية العامة.. وتسليم 20 عربة مأكولات ومشروبات للشباب

تمريض بنها تنظم مؤتمرها العلمي الخامس عن تطورات المهنة

تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بـ82.4 مليون جنيه بالقليوبية

ضبط 3 ذئاب بشرية اغتصبوا ربة منزل فى توك توك بكفر شكر



شهدت محافظة القليوبية العديد من الاحداث خلال الاسبوع الماضى حيث استقبل اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية السفير تورال رضاييف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة



واستعرض الطرفان خلال اللقاء أوجه التعاون وتبادل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في ظل اتفاقية التوأمة بين محافظة القليوبية ومحافظة أبشرون بأذربيجان



وأشاد عشماوي بالعلاقات المصرية الأذربيجانية في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياحية كافة لا سيما أن البلدين لديهما رؤية مشتركة وإمكانيات متبادلة في المجالات كافة، تساعد في تعزيز وتطوير العلاقات، مؤكدا أن مصر تعد بلدهم الثاني وأنه بين أهله وإخوانه، ونحن سعداء بالصداقة بين البلدين" مشيرا إلى أن مصر تتشابه مع دولة أذربيجان في أمور كثيرة مضيفا "نسعى لزيادة الخبرات والثقافات بين البلدين لخلق استثمارات جديدة"



فيما قام محافظ القليوبية بتسليم 20 عربية أطعمة متنقلة مجهزة لبيع المأكولات والمشروبات السريعة والمصممة تصميما حضاريًا، بنظام التمليك بأسعار رمزية، تعادل 20%من ثمنها الحقيقي علي الشباب في ضمن مشروع "عربية الخير" الذي أطلقته المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، لتوفير حياة كريمة والاستفادة من قدرات الشباب وتنمية الاقتصاد المصري بحضور المهندسة شيرين عقل مدير جمعية بيت الخير



أكد المحافظ، على ضرورة إنهاء إجراءات الترخيص الخاصة بالكهرباء والصحة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية في أسرع وقت ممكن دعما للشباب



وقال المحافظ ان عربات الطعام التى تم توزيعها مخصصة لبيع المأكولات والمشروبات السريعة بهدف توفير فرص عمل للشباب مضيفا ان السيارات مجهزة بالمعدات ومصممة تصميم حضاري للتمليك بأسعار رمزية وفقا للضوابط والشروط التي تم الاعلان عنها.



فيما نظمت كلية التمريض جامعة بنها مؤتمرها العلمى الخامس والدولى الثانى بعنون " التطورات الحديثة فى علوم وممارسات التمريض " رؤية التمريض 2030 ".



وذلك تحت رعاية الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها والدكتور هشام ابوالعينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتوره هويدا صادق عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر والدكتورة أمل عمران وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا.



وناقش المؤتمر عددا من المحاور منها التواصل الجيد فى العملية التمريضية وادارة الجودة مع التطورات الحديثة فى التمريض والتاهيل المجتمعى المتقدم فى التمريض ورؤية التمريض 2030 والاهتمام بالكفاءات التمريضية والتحديات التى تواجه الرعاية التمريضية فى مصر



من جانبه أكد الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها ان الجامعة تفتح أبوابها للطلاب المتفوقين فى امتحانات الثانوية العامة للدراسة بكلياتها.



وقال القاضى إن جامعة بنها تقدم عدد من المزايا المادية والعينية للطلاب المتفوقين الراغبين فى الدراسة بكليات الجامعة الخمسة عشر وفى مقدمة هذه المزايا تحمل الجامعه كافة المصروفات الدراسيه المقررة للمتفوقين على ان يتم تمويلها من موارد الجامعة الذاتية مع الاقامه بالمدن الجامعيه دون شرط ومنحهم الكتب والمذكرات الدراسية بالمجان ومساعدة الطلاب المتفوقين على حضور اللقاءات التي يدعو اليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء والعديد من الوزراء.



واشار القاضى إلى أن الجامعة تبدى اهتماما كبيرا بمشاركة الطلاب المتفوقين فى الانشطة الثقافية والاجتماعية والعلمية التى تقام فى الجامعة وكلياتها كما تسمح الجامعة بحصول الطلاب المتفوقين على الدورات التدريبية فى المجالات الاستراتيجة باكاديميه ناصر العسكريه والمراكز التدريبية المختلفة سواء كان داخل الجامعة او خارجها على نفقة الجامعة.



كما تعمل الجامعة على توفير فرص التدريب العملى فى العطلة الصيفية بالشركات والمؤسسات فى مختلف المجالات والمشاريع العملاقة حتى يتم ثقل مهارات هؤلاء الطلاب والتزود بالخبرة العملية الى جانب المعرفة العلمية.



فيما أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقليوبية برئاسة حمدي مطر، مول 3628 مشروعا صغير ومتناهي الصغر وإقراض مباشر، وفر 4109 فرص عمل بتكلفة 76 مليونا و156 ألف جنيه، كما تم تدريب 140 متدربا في 6 دورات تدريبية، تحصل منهم نسبة 70% على مشروعات.



وأضاف عشماوي أنه خصصت 650 ألف جنيه لصيانة شبكات المياه، و6 ملايين جنيه و280 ألفا لـ4 جمعيات لتنفيذ مشروعات للشباب والمرأة المعيلة وأصحاب المهن والحرف، كما تم تقديم 1105 خدمات غير مالية عبارة عن 279 رقم قومي للمنشأة، و190 بطاقة ضريبية، و299 رخصة مؤقتة، و232 رخصة نهائية، و105 ارقام تأمينية.



من ناحية اخرى تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص اختطف ربة منزل بواسطة توك توك واغتصبوها داخل حديقة موالح بجوار محطة صرف صحي بقرية كفر الشهاوي بكفر شكر وتم نقلها إلى المستشفى الجامعي وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بعرض المجني عليها على الطب الشرعي وحبس المتهمين

