محمد صلاح ينشر صورة من جزر المالديف بعد عودته لليفربول

😅🙄🙄 @hassankouka9 A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Jul 20, 2018 at 5:57am PDT

نشر محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي صورة جديدة له أثناء تواجده بجزر المالديف.وآثار محمد صلاح جدلا كبيرا بين جمهور السوشيال ميديا فى الفترة الأخيرة بصور أثناء تواجده فى جزر المالديف على الرغم من تجاهله لتعليقات الجمهور.جدير بالذكر أن نادى ليفربول أعلن عن عودة محمد صلاح للتدريبات استعدادا للموسم الجديد ٢١٠٨ _٢٠١٩ فى مركز تدريبات مليوود.