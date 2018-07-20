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رياضة

محمد صلاح ينشر صورة من جزر المالديف بعد عودته لليفربول

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:49 م
صدى البلد
منار نور
نشر محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي صورة جديدة له أثناء تواجده بجزر المالديف.

وآثار محمد صلاح جدلا كبيرا بين جمهور السوشيال ميديا فى الفترة الأخيرة بصور أثناء تواجده فى جزر المالديف على الرغم من تجاهله لتعليقات الجمهور.

جدير بالذكر أن نادى ليفربول أعلن عن عودة محمد صلاح للتدريبات استعدادا للموسم الجديد ٢١٠٨ _٢٠١٩ فى مركز تدريبات مليوود.

😅🙄🙄 @hassankouka9

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