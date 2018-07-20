ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:44 م
صدى البلد
علاء المنياوي
وصل بأمان و سلام إلى مخازن وزارة الآثار بمنطقة مصطفى كامل اليوم الجمعة التابوت الجرانيت الأسود الذي تم فتحه أمس في موقع اكتشافه في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية حيث سيخضع لأعمال التنظيف والترميم والدراسة لمحاولة لمعرفة الحقبة التاريخية التي يرجع إليها أو صاحبه.

وكشف د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن التابوت و غطائه تم تحميلهما وتغليفهما ونقلهما وفقا لأحدث الطرق العلمية المتبعة في هذا الشأن بعد إجراء أعمال الترميم الأولي لهما داخل الموقع، وقد تمت عملية النقل تحت إشراف القوات المسلحة.

وقد تصدرت عملية فتح تابوت الإسكندرية الجرانيتي أخبار وكالات الأنباء والصحف العالمية الذين تابعوا بشغف واهتمام كبير عملية فتحه أمس والعثور بداخله على ثلاثة هياكل عظمية التي من المرجح أن تكون لعساكر أو ضباط قتلوا أثناء أحد الحروب خلال العصر البطلمي أو اليوناني الروماني وأنه لا يحتوي على مومياء الإسكندر الأكبر أو أية لعنات قد تصيب العالم بالظلام لمدة ألف عام، كما زعم البعض على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف.

فى صحيفة النيويورك تايمز كتبت مقال بعنوان التابوت المصري خالي من اللعنات، أما صحيفة الاندبندنت قالت فتح التابوت الغامض صاحب اللعنة و لكن لم نجد فيه سوى هياكل عظمية.

وقد تصدر هذا الخبر أيضا عددًا كبيرًا من الصحف والتليفزيونات العالمية منها علي سبيل المثال و ليس الحصر السي إن إن وهيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي و الإكسبريس، ولايف ساينس، والجارديان، وفوكس نيوز وغيرها. ومن أهم العناوين : "فتح الأثريون المصريون التابوت ولم يصابوا باللعنة،" "فتح التابوت الغامض ليفاجئ الناس بما يحتويه،" "فتح التابوت رغم التحذيرات ولم يوجد فيه لعنات."

كما رصدت بعض الصحف الإلكترونية العالمية مثل باستل ما كتب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث نشرت تغريدات بالصور ومنها صورة لأحد مشاهد فيلم "عودة المومياء" مع تغريدة تقول " فتح التابوت و لم نصاب باللعنة"
صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة
صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة
صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة
صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة
صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة
صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة
صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة
صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة
صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة
صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة
صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة
صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة
صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة
صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة

ترشيحاتنا

ترامب يهاجم الصين وأوروبا: يتلاعبون بالعملة

إيكونوميست: الجنيه المصري أكثر العملات تداولا بأقل من قيمتها

نجوم الزمالك يشاركون فى تشييع جثمان سيف العماري..فيديو وصور

الداخلية تضبط مصنعا لإعداد الهيروين بالعبور..صور

محمد صلاح يعود إلى تدريبات ليفربول بعد إجازة المالديف

3 طرق للكشف عن صلاحية الأرز

الوزراء ينفي توقف الملاحة بقناة السويس عقب تصادم 6 سفن

الفيفا يهدد بطرد أندية قطر

وزير الأوقاف يبكي خلال خطبة الجمعة بمسجد سيدي حسن الأنوار..فيديو

استقبال حافل لقرينة الرئيس السيسي في السودان .. صور

كريستيانو رونالدو يستفز ميسي بصورة عبر إنستجرام

هبوط اضطراري لطائرة شحن أوكرانية بالقرب من مطار العلمين.. وزارة الطيران تبدأ التحقيقات في الحادث.. والجيش يعلن تفاصيل الواقعة.. وإدلاءات الطيار تشير إلى عطل المحركات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة

مصر تدخل عصر إنتاج السيارات الكهربائية بقوة.. فيديو وصور

افتتاح أول محطة لشحن السيارات الكهربائية في مصر.. فيديو وصور

رحلة ترميم مسجد الظاهر بيبرس لم تنته بعد.. فيديووصور

تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور

فيديو

ماي: لا تغيير فى قوانين الحدود بين إنجلترا وأيرلندا
أنتونوف: لا أعرف مدى صحة دعوة برلمانيين روس لزيارة واشنطن
تيريزا ماي: نستهدف تنشيط التبادل التجاري مع أيرلندا
بعد اكتشاف تابوت الإسكندرية .. باحث يكشف حقيقة لعنة الفراعنة
شاهد.. طائرة الرئيس السيسي تغادر الخرطوم بعد قمة مصرية سودانية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟