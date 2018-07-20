صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة

وصل بأمان و سلام إلى مخازن وزارة الآثار بمنطقة مصطفى كامل اليوم الجمعة التابوت الجرانيت الأسود الذي تم فتحه أمس في موقع اكتشافه في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية حيث سيخضع لأعمال التنظيف والترميم والدراسة لمحاولة لمعرفة الحقبة التاريخية التي يرجع إليها أو صاحبه.



وكشف د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن التابوت و غطائه تم تحميلهما وتغليفهما ونقلهما وفقا لأحدث الطرق العلمية المتبعة في هذا الشأن بعد إجراء أعمال الترميم الأولي لهما داخل الموقع، وقد تمت عملية النقل تحت إشراف القوات المسلحة.



وقد تصدرت عملية فتح تابوت الإسكندرية الجرانيتي أخبار وكالات الأنباء والصحف العالمية الذين تابعوا بشغف واهتمام كبير عملية فتحه أمس والعثور بداخله على ثلاثة هياكل عظمية التي من المرجح أن تكون لعساكر أو ضباط قتلوا أثناء أحد الحروب خلال العصر البطلمي أو اليوناني الروماني وأنه لا يحتوي على مومياء الإسكندر الأكبر أو أية لعنات قد تصيب العالم بالظلام لمدة ألف عام، كما زعم البعض على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف.



فى صحيفة النيويورك تايمز كتبت مقال بعنوان التابوت المصري خالي من اللعنات، أما صحيفة الاندبندنت قالت فتح التابوت الغامض صاحب اللعنة و لكن لم نجد فيه سوى هياكل عظمية.



وقد تصدر هذا الخبر أيضا عددًا كبيرًا من الصحف والتليفزيونات العالمية منها علي سبيل المثال و ليس الحصر السي إن إن وهيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي و الإكسبريس، ولايف ساينس، والجارديان، وفوكس نيوز وغيرها. ومن أهم العناوين : "فتح الأثريون المصريون التابوت ولم يصابوا باللعنة،" "فتح التابوت الغامض ليفاجئ الناس بما يحتويه،" "فتح التابوت رغم التحذيرات ولم يوجد فيه لعنات."



كما رصدت بعض الصحف الإلكترونية العالمية مثل باستل ما كتب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث نشرت تغريدات بالصور ومنها صورة لأحد مشاهد فيلم "عودة المومياء" مع تغريدة تقول " فتح التابوت و لم نصاب باللعنة"