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برلمان

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بوقف نزيف الأسفلت على الطرق السريعة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:53 م
حادث بالطريق الصحراوي
حادث بالطريق الصحراوي
فريدة على - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن حوادث الطرق ونزيف الأسفلت خاصة على الطرق السريعة والصحراوية لا تزال تحتاج الى وقفة حاسمة من الحكومة، مشيرا إلى أن وقوع حادث المنيا والذى راح ضحيته 12 مواطنا وإصابة 28 آخرين يتطلب وقفة من الحكومة.

وحذر "زين الدين" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام عرفات وزير النقل من تكرار حوادث الطرق على الطرق الصحراوية السريعة، مطالبا بضرورة الرقابة الصارمة خاصة على معدلات السرعة الزائدة من قبل قائدى السيارات خاصة سيارات النقل.

كما طالب النائب بضرورة الاستمرار فى الكشف المفاجئ على قائدى المركبات فيما يتعلق بتحليل المخدرات، مؤكدا أن زيادة معدلات حوادث السيارات على الطرق السريعة والصحراوية ينذر بعواقب وخيمة خاصة أن الدولة نفذت البنية الاساسية لهذه الطرق بمعدلات أمان عالمية رفيعة المستوى.

وتقدم "زين الدين" بخالص العزاء لأسر الضحايا متوجها بالدعاء الى المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يمن الله بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

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