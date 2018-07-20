استقبال شعبى لبعثة مصر للكونغ فو بعد إنجاز بطولة العالم.. صور

عاد إلى أرض الوطن منتخب مصر للووشو كونغ فو قادما من البرازيل فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة بعد تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ اللعبة وانتزاع المركز الثالث في بطولة العالم للشباب والناشئين بـ15 ميدالية.



وقوبلت البعثة باستقبال شعبي ورسمي كبير غير مسبوق وحرصت وزارة الشباب والرياضة على استقبال ابطال الفراعنة بوفد رسمي بقيادة علاء فهمي مدير عام الهيئات بالوزارة ممثلا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لوجوده خارج البلاد بالاضافة لحشد كبير من معظم محافظات الجمهورية القاهرة والصعيد ومحافظات بحري من المدربين واللاعبين وأسر ابطال منتخب الكونغ فو ومسئولي الاتحاد ومحبي اللعبة.



واستقبل الجميع بعثة المنتخب بالورود والأهازيج والأغاني والهتافات احتفالا بالانجاز الكبير الذي حققه ابطال الفراعنة بحصد المركز الثالث على العالم برصيد 15 ميدالية متنوعة، وحملوا ابطال الفراعنة علي الاعناق احتفالا بهم.



كان منتخب مصر تعرض لمؤامرة بالتلاعب في النتائج حرمت منتخب مصر من الوصول للمركز الاول والثاني لصالح منتخب الصين من خلال ارتكاب بعض الأخطاء التحكيمية في اليوم الاخير للبطولة اثار سخرية الدول المشاركة بما فيهم الدولة المنظمة حيث تجمع وفود الدول المشاركة لدعم ابطال الفراعنة.



وابدي العميد محمد عاشور رئيس الاتحاد المصري للووشو كونغ فو سعادته البالغة بهذا الانجاز الكبير وقال ان اللاعبين قدموا مستوي راقي ونجحوا في رفع اسم وعلم مصر مؤكدا علي ان منتخب مصر نال احترام جميع دول العام المشاركة في البطولة.



وتراس بعثة منتخب مصر العميد محمد عاشور رئيس الاتحاد ويحي فوزي عضو مجلس الادارة والحكم الدولي وليد ابو هيسة.



ويقود الفريق جهاز فني مكون من نبيل النجدى وامام عبدالمنصف وسعيد قناوى و ايمن ضاحى ومحمد فتحى حديدة للساندا، ورمضان محمد وعبدالقادر محيى و احمد مبروك.



وجاءت نتائج منتخب الفراعنة ساندا كالتالي.. توج مهند عماد بطل العالم بالميداليه الذهبيه وزن ٤٢ كيلو ناشئين.



وتوج بالميدالية الفضية كل من روان حسيني وزن ٥٦ كيلو شابات و يوسف لملوم وزن ٤٨ كيلو ناشئين ونورا السبعاوى وزن ٦٠ كيلو ومحمد محمود "سمكه " وزن ٧٥ كيلو وسيف الدين محسن وزن ٤٨ كيلو شباب ومحمد صلاح شباب وعبد الرحمن شتا وزن ٥٦ كيلو، وفاز محمد أمين بالميدالية الرونزيه وزن ٥٦ كيلو ناشئين.



وفي منافسات الاساليب توج يوسف عبدالرحمن بطل العالم بالميدالية الذهبية في منافسات ال(تاي جي) القتال الوهمي، وحصدت سارة صلاح ميداليتان فضة في ال (تاي جي) والسيف التاي جي كما حصد زياد ايهاب طه علي ميدالية فضية (السيف الطويل) رغم اصابته بتمزق في اربطة القدم الا انه رفض الانسحاب وقرر استكمال المنافسات.



وحصد منتخب الفراعنة ثلاث ميداليات برونزية لكل من سميرة محمد و محمد ايهاب ومحمود فهيم.



وجاءت رؤى خالد في المركز الخامس عالم عصا جنوبى والمركز السادس عالم جنوبى، وجاء مارك عاصم في المركز السادس عالم اسلوب الرمح، وحصل طارق رأفت على المركز الثامن عالم سيف طويل والمركز الثامن عالم رمح، وسما خالد في المركز السابع سيف عريض.



وكان منتخب مصر حصل علي المركز الثالث علي العالم للمرة الاولي في عام 2012 في مكاو كما تعد الذهبية التي حصل عليها مهند عماد هي اول ذهبية في تاريخ مصر في لعبة الساندا.