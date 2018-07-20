عروض فنية وتشكيلية بثقافة القليوبية احتفالا بثورة 23 يوليو

أعلنت مديرية الثقافة بمحافظة القليوبية تنظيم عدد من الاحتفالات بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وتبدأ أولى الاحتفالات بعرض فني لفرقة بنها للموسيقى النحاسية وافتتاح معرض فن تشكيلي وذلك بقصر ثقافة بنها، يوم الأحد الموافق 22 يوليو في تمام السابعة مساء.



كما يشهد قصر ثقافة القناطر الخيرية عرض لفرقة القناطر الخيرية للموسيقى العربية، ويشهد قصر ثقافة شبين القناطر، عرضا لفرقة شبين القناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدي وذلك يوم الاثنين 23 يوليو.



وفي نفس الإطار يقام معرض كتب خاص بهذه المناسبة بالإضافة لورشة رسم في جميع المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة القليوبية بدء من يوم الأحد 22 يوليو.



