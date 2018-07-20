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مرأة

بجنيه واحد .. امتلكي بديل زيت لعلاج جفاف الشعر بالصيف

الجمعة 20/يوليه/2018 - 04:01 م
بديل زيت علاج للشعر
بديل زيت علاج للشعر
اسماء محمد
يعد جفاف الشعر وتقصفه من أكثر المشكلات الشائعة بين النساء والفتيات خلال فصل الصيف حيث إن التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة يتسبب فى تبخر الماء ويعض العناصر المفيدة من الشعر مما يستلزم تكثيف العناية بالشعر فى هذا التوقيت.

يعد بديل الزيت الطبيعى من أفضل المواد القادرة على علاج الشعر التالف وتقويته لذا عرضت خبيرة التجميل منى رزق طريقة تحضير بلسم البقدونس لعلاج مشاكل الشعر التى تحدث نتيجة للجفاف والحرارة بتكلفة منخفضة جدا.

مكونات بديل الزيت:
كوب ماء
فنجان ورق بقدونس

طريقة تحضير بديل زيت:
نضع الماء فى إناء على النار ونضيف له البقدونس ويغطى ويترك 1/3 ساعة .
يترك حتى يبرد ثم يصفى ونضيف معلقة جلسرين للخليط وتقلب جيدا.
يقلب الخليط جيدا وتدلك به فروة الرأس ولا يشطف.

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