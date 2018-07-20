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برلمان

برلمانى: علاقات مصر والسودان تشهد طفرة كبيرة بعد قمة السيسى والبشير

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:38 م
الرئيس السيسي والبشير
الرئيس السيسي والبشير
أمينة لبدسوقى
قال النائب حاتم باشات عضو لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان، إن تشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية مصر والسودان، يأتى فى إطار ما تشهده الدولتين من تطور وطفرة واضحة فى العلاقات، وخاصة بعدما شهدت بعض التوترات التى سرعان ما اختفت بعد التقارب الحالى بين الرئيسين السيسى والبشير.

وتابع باشات فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مثل تلك اللجان تأكيد على عمق العلاقات الثنائية التى وصلت لمرحلة متقدمة من الثقة المتبادلة، مشيرا إلى أن الدولتين استطاعتا عبور بعض المنحيات التى شكلت عائقا أمام تلك تطور العلاقات.

وأضاف النائب أن التوافق فى الملف الأمنى هو رمانة الميزان بين مصر والسودان كما أنه ألقى بظلاله الإيجابية على باقى الملفات ووفر مناخ جيد لتحسين العلاقات، ومد أوصال التعاون وعبور أى خلافات بين الدول، مؤكدا أن مايجمع بين مصر والسودان علاقات أزلية.

وكانت القمة المصرية السودانية بالخرطوم، بين الرئيسين السيسي والبشير قد وجهت بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين، وعضوية الجهات المعنية التنفيذية، لبلورة مشروعات مشتركة بجداول زمنية محددة يتم الالتزام بها".

وتضم لجنة التسيير المشتركة برئاسة وزيري خارجية مصر والسودان التي تم اقرارها خلال القمة سوف تضم في عضويتها وزراء الري والزراعة والكهرباء والتجارة والصناعة والنقل والاتصالات والشباب والرياضة والثقافة ".

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