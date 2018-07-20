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حوادث

ضبط أكثر من ٥٠ ألف مخالفة مرورية بالمحافظات خلال ٢٤ ساعة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:57 م
مخالفات مرورية -
مخالفات مرورية - ارشيفيه
أ ش أ
شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وإدارات المرور على مستوى الجمهورية ، عددا من الحملات لمتابعة انتظام كافة وسائل النقل والمواصلات واتخاذ الإجراءات التنسيقية لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر.

‫ وأسفرت هذه الجهود ، خلال ٢٤ ساعة ، عن ضبط ٥٠ ألفا و١٨٥ مخالفة مرورية أبرزها ١٦٧ مخالفة زيادة التعريفة المقررة و٤٦٩ مخالفة مواقف عشوائية و٩ آلاف و٦٩١ انتظار خاطىء و‏١٧٦ مخالفة زيادة التعريفة المقررة..

كان قطاع الأمن العام ، بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور قد قام بتكثيف الحملات المرورية على مواقف سيارات " الأجرة ، السرفيس " لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية ، انتظار خاطىء" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

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