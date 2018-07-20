ضبط أكثر من ٥٠ ألف مخالفة مرورية بالمحافظات خلال ٢٤ ساعة

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وإدارات المرور على مستوى الجمهورية ، عددا من الحملات لمتابعة انتظام كافة وسائل النقل والمواصلات واتخاذ الإجراءات التنسيقية لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر.



‫ وأسفرت هذه الجهود ، خلال ٢٤ ساعة ، عن ضبط ٥٠ ألفا و١٨٥ مخالفة مرورية أبرزها ١٦٧ مخالفة زيادة التعريفة المقررة و٤٦٩ مخالفة مواقف عشوائية و٩ آلاف و٦٩١ انتظار خاطىء و‏١٧٦ مخالفة زيادة التعريفة المقررة..



كان قطاع الأمن العام ، بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور قد قام بتكثيف الحملات المرورية على مواقف سيارات " الأجرة ، السرفيس " لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية ، انتظار خاطىء" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .