أجهزة محاكاة لتشخيص الأوعية الدموية في طب القلب الحديث.. فيديو

قال الدكتور صفوان أبو النور الرفاعي مدير عام هيئة مستشفيات قناة السويس ورئيس المؤتمر الخامس لأمراض القلب في الإسماعيلية،إن المؤتمر شمل هذا العام أبحاث ودراسات، وورش عمل، لنقل الخبرات فيما بين الأطباء وبعضهم البعض، نقلا على صغار الاطباء، واهم ما ناقشه المؤتمر كهربة القلب، وضغط الدم، والسكر وتاثيرهم على الإصابة بمشاكل القلب المزمنة.



وأضاف الرفاعي في تصريحات خاصة كاميرا لموقع "صدى البلد" الإخباري،ان الجديد في فعاليات المؤتمر هو أنه لخص مؤتمر كارديو الكس والذي اقيم في الاسكندرية، والذي كان يحمل نفس الأهداف، حيث نظم المؤتمر اكثر من 5 ورش عمل لصغار الأطباء، وعلى أيدي كوادر واطباء من جميع أنحاء العالم، وكانت من أبرز الورش الإنعاش القلبي، وطرق للتعامل مع ارتفاع السكر.



وأكد الرفاعي أن أهم ما يميز المؤتمر هذا العام هو الكشف عن أجهزة محاكاة للتشخيص في الاوعية الدموية الطرفية، وهو ما يعد انجازا كبيرا في طب القلب الحديث، بالإضافة إلى نقل الخبرات من كبار الأطباء إلى شباب الأطباء بشكل عملي.