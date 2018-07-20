شاهد .. إطلالة أنيقة لـ مي عز الدين باللون الأسود

نشرت الفنانة مي عز الدين، صورة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وظهرت "مي" في الصورة بإطلالة مختلفة، حيث ارتدت فستانا من اللون الأسود، وقبعة من نفس اللون، كما قامت بوضع عدسات لاصقة.



يذكر أن آخر أعمال مي عز الدين هو مسلسل "رسائل"، والذى تم عرضه خلال شهر رمضان المنصرم، وشاركها فى بطولته خالد سليم ورزان مغربي.