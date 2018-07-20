ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شاهد .. إطلالة أنيقة لـ مي عز الدين باللون الأسود

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:54 م
صدى البلد
أحمد البهي
نشرت الفنانة مي عز الدين، صورة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت "مي" في الصورة بإطلالة مختلفة، حيث ارتدت فستانا من اللون الأسود، وقبعة من نفس اللون، كما قامت بوضع عدسات لاصقة.

يذكر أن آخر أعمال مي عز الدين هو مسلسل "رسائل"، والذى تم عرضه خلال شهر رمضان المنصرم، وشاركها فى بطولته خالد سليم ورزان مغربي.
شاهد .. إطلالة أنيقة لـ مي عز الدين باللون الأسود

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يكشف 7 أعمال يلاحقك ثوابها حتى بعد الموت.. فيديو

استقبال شعبى لبعثة مصر للكونغ فو بعد إنجاز بطولة العالم.. صور

ريال مدريد يسعى لضم الأرجنتيني إيكاردى مهاجم إنتر الإيطالي

الوزراء ينفي توقف الملاحة بقناة السويس عقب تصادم 6 سفن

مصر تدخل عصر إنتاج السيارات الكهربائية بقوة.. فيديو وصور

مدبولي: 850 مليون جنيه حصيلة حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزا

محمد صلاح يعود إلى تدريبات ليفربول بعد إجازة المالديف

الزراعة عن انتشار بطيخ مسرطن: شائعة تحركها جماعات مغرضة

شاهد.. استعدادات الخرطوم لمغادرة الرئيس السيسي السودان

الداخلية تضبط مصنعا لإعداد الهيروين بالعبور..صور

رفع قاعدة تابوت الإسكندرية ونقل 3 مومياوات .. صور

حقيقة رصف شارع المعز بالأسفلت.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة

مصر تدخل عصر إنتاج السيارات الكهربائية بقوة.. فيديو وصور

افتتاح أول محطة لشحن السيارات الكهربائية في مصر.. فيديو وصور

رحلة ترميم مسجد الظاهر بيبرس لم تنته بعد.. فيديووصور

تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور

فيديو

ماي: لا تغيير فى قوانين الحدود بين إنجلترا وأيرلندا
أنتونوف: لا أعرف مدى صحة دعوة برلمانيين روس لزيارة واشنطن
تيريزا ماي: نستهدف تنشيط التبادل التجاري مع أيرلندا
بعد اكتشاف تابوت الإسكندرية .. باحث يكشف حقيقة لعنة الفراعنة
شاهد.. طائرة الرئيس السيسي تغادر الخرطوم بعد قمة مصرية سودانية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟