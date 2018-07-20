وزير الشباب والرياضة يصل إلى أرض الوطن قادما من الجزائر

وصل ظهر اليوم قادما من العاصمة الجزائرية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي حضر حفل افتتاح دورة الألعاب الأفريقية الثالثة للشباب، والتي تقام بدولة الجزائر الشقيق خلال الفترة من ١٨ حتى ٢٨ من يوليو الجاري.



وكان في وداعه السفير عمر أبوعيش سفير مصر بدولة الجزائر، أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية "الاوكسا"، وكبار قيادات وزارة الشباب والرياضة الجزائرية.



وقد عقد "الدكتور أشرف صبحي".. عددا من اللقاءات المثمرة حيث التقى بالسيد محمد حطاب وزير الشباب والرياضة الجزائري وقد تم بحث تفعيل سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، في قطاعي الشباب والرياضة، وتبادل الخبرات وكذلك التأكيد على نبذ ومحارب العنف في الملاعب الرياضية.



يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حضر مساء يوم الأربعاء الماضي حفل افتتاح دورة الالعاب الافريقية الثالثة التي تستضيفها العاصمة الجزائرية، بحضور رئيس وزراء الجزائر وعدد من وزراء الشباب والرياضة ورؤساء وفود الدول الأفريقية المشاركة في الدورة.



وتشارك مصر في الدورة ببعثة مكونة من 372 فردا منهم 269 لاعبا ولاعبة يتنافسون في ألعاب "العاب قوي، السباحة، التايكوندو، رفع الاثقال، الريشة الطائرة، كرة السلة، كرة الطائرة، الملاكمة، الجودو، التجديف، السلاح،التنس، تنس الطاولة، الدراجات، الثلاثي، الكاراتيه، القوس والسهم ،كرة اليد، الكانوي والكياك، الكونغو فو، الشراع والانزلاق على الماء، الفروسية، الرماية ، المصارعة ، الجمباز ، كرة السرعة، الكرة الحديدية".

