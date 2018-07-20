التردد والعصبية سمات تسود أجواء تنسيق الثانوية العامة.. فيديو وصور

لحظات خوف ورعب يعيشها الطلبة بمعامل تنسيق الثانوية العامة، خشية إخفاقهم في دخول الكليات التي يريدون الالتحاق بها بعد ملء ٦٠ رغبة بمختلف الأقسام الداخلى منها والأقاليم بعد إستشارة ذويهم وأصدقائهم لاسيما تدخلات بعض الأهالى وفرض سيطرتهم بحجة درايتهم الواسعة بسوق العمل.



وبمجرد دخولك لأحد معامل تنسيق الثانوية العامة في مرحلتها الأولى بجامعة القاهرة تجد فتاة شاردة الذهن لا تدع والدتها أحد من الزوار إلا وتسأله تجارة خارجية جامعة القاهرة أفضل أم تجارة الزمالك ؟، ليجتمع أغلب الزوار على اختيار جامعة القاهرة نظرا لذيع صيتها الواسع مقارنة بالأخيرة ، وما أن تنطق نجلتها بموافقتها على اختيارهم تستقبلها الأم بالعويل وتختار بعد كل ذلك تجارة الزمالك.



فيما تجلس هدير محمد، حزينة شاحبة العينين نظرا لحصولها على مجموع ٩٣٪، حيث جاءت بصحبة والديها وصديقتها لملء رغباتها الأولى في التنسيق، والتي كانت "سياسة وقتصاد، كلية الإعلام تليها كلية الألسن الداخل منها والأقاليم، لكنها ينتابها شعورا قويا من احتمالية عدم اللحاق بكلية الألسن والتى تتضرع للمولى ليلا ونهارا لدخولها لتبديل حالتها النفسية لسعادة عارمة وتحقيق حلم ذويها بالالتحاق بهذه الكلية.



يذكر أن 65 ألف طالب وطالبة من طلاب تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعى الجديد 2018 -2019، سجلوا رغباتهم حتى الآن منذ فتح باب تسجيل الرغبات على الموقع الإلكترونى للتنسيق مساء الأحد ومن المقرر إغلاقه اليوم الجمعة فى السابعة مساء.



وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قد أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر 83539 طالبا، 126807 طلاب.