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أخبار العالم

أوغندا تشيد بعلاقاتها مع مصر: 70 مليون دولار حجم التجارة بين البلدين

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:51 م
الاحتفال بذكرى 23
الاحتفال بذكرى 23 يوليو في أوغندا
أحمد محرم
ذكر موقع "نيو فيجن" الكونغولي أن الحكومة الأوغندية أشادت بالعلاقات الودية مع مصر، التي تعززها الاتفاقات التجارية بين البلدين.

وبمناسبة قرب الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، أكد وزير الخارجية الأوغندي سام كوتيسا أن حجم التجارة بين البلدين قد ازداد بفضل علاقات الصداقة بينهما، الأمر الذي يسهم في التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للشعبين المصري والأوغندي.

وأضاف كوتيسا "لقد تجاوز حجم التجارة بين أوغندا ومصر 70 مليون دولار سنويًا"، وذلك خلال مشاركته في احتفال أقيم بفندق شيراتون كمبالا مساء الثلاثاء الماضي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وبحضور عدد من كبار مسئولي الحكومة والدبلوماسيين.

ونقل الموقع عن السفير المصري لدى أوغندا طارق سلام قوله "إنه لمن دواعي فخرنا أن زعماء أفارقة مثل نيلسون مانديلا وكوامي نكروما وميلتون أوبوتي وغيرهم كانوا يعتبرون مصر وطنهم الثاني".

وأكد سلام، أن مصر تشهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تغييرًا إيجابيًا في قطاعات أساسية، وتستثمر في تعزيز جوارها الأفريقي، بما فيه أوغندا.

وشدد على الحاجة إلى "حلول أفريقية لمشاكل أفريقية، مضيفًا أن الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يوري موسيفيني يتشاركان الموقف ذاته بهذا الصدد.

وتابع سلام أن "الزعيمين يعملان عن قرب لتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية سعيًا إلى تحقيق السلام الدائم والرخاء للشعوب الأفريقية".

وأعرب كوتيسا عن تفاؤله بنمو فرص التجارة والاستثمار بين البلدين خلال العامين المقبلين، مضيفًا أن مصر تتطلع إلى العمل عن قرب مع أوغندا خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام المقبل.

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