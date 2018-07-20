تعرف على أسباب اختفاء 37 وظيفة من إعلان الوظائف الشاغرة بالتعليم

أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه بالإشارة إلى الإعلان الذى أطلقته الوزارة لتعيين 108 وظائف قيادية ، فهذا الإعلان لم يسقط منه سهوا أي وظائف قيادية بالوزارة.



حيث أوضح عمر في تصريحات له عبر خسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أن هناك عدد 37 وظيفة لم تضم للإعلان، لأن هناك أشخاصا يشغلونها ولَم يتم انتهاء مدتهم حتى تاريخ الإعلان.



وأشار عمر إلى أن بعض تلك الوظائف سينتهى تاريخ التعيين فيها بداية شهر أغسطس القادم ، مؤكدًا أن هناك لجنة من قيادات الوزارة تنظر فى مدى استمرار هذه القيادات والتجديد لهم من عدمه.



وقال عمر إن هذه الوطائف ستطرح فى إعلان عام مثل باقي الوطائف المعلن عنها، لافتًا إلى أن هناك بعض الدعاوى القضائية المرفوعة بشأن بعض هذه الوظائف، و لذا لايمكن الإعلان عنها طوال فترة النزاع القضائي.



وأكد عمر أن الوزارة لا تحجز وظائف لأحد ، قائلًا : لا يهمنا إلا المصلحة العامة ، فلو كنّا نريد مصلحة خاصة لكانت التكليفات تتم بدون إعلانات نهائيا.



وكانت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لشغل 108 وظائف قيادية من المستوى الوظيفي "الممتاز والعالي ومدير عام"، وذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.



ومن أبرز الوظائف المعلن عنها : وظائف المستوى الوظيفي الممتازة : رئيس قطاع التعليم العام ، ورئيس قطاع التعليم الفني ، ورئيس قطاع مكتب الوزير ، ورئيس قطاع الخدمات والأنشطة ، ورئيس قطاع الأمانة العامة ، ورئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات.



أما وظائف المستوى الوظيفي العالي فهي : رئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء ، ورئيس الإداررة المركزية لشئون التربية الخاصة، ورئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي ، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الكتب، ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني ، ورئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ورئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجتمعات التعليمية ، ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة ، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الإدارة والموارد البشرية ، ورئيس الإدارة المركزية للأمن، ورئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القادة ، ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية ، ورئيس الإدارة المركزية لإعداد القيادات التربوية ، ورئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، ورئيس الإدارة المركزية لظم وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الإدارة المركزية للخدمات المركزية.



وتتمثل الشروط في أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المتقدم لها طبقا لبطاقة الوصف الوظيفي ولقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.