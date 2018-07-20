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فن

تايلور سويفت تخوض مجددا تجربة التمثيل بفيلم Cats

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:31 م
صدى البلد
شروق ابراهيم
كشف موقع "just Jared" الأجنبي في تقرير له عن أن النجمة العالمية تايلور سويفت ستشارك في بطولة فيلم موسيقي يحمل اسم "cats".

وقال الموقع الأمريكي إن الإعلامي الشهير جيمس كاردون سيشارك في بطولة الفيلم بجانب سويفت، فضلا عن جينفير هاديسون، أين ماككلين، فيما سيبدأ تصوير الفيلم في العاصمة البريطانية لندن نهاية العام الجاري.

جدير بالذكر أن سويفت خاضت التجربة السينمائية من قبل في فيلم the giver عام ٢٠١٤، وفيلم the Valentine’s Day عام ٢٠١٠.

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