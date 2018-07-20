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ديني

وزير الأوقاف: الوطنية تضحية وليست كلاما.. ومصر ستعبر لبر الأمان

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:49 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوطنية ليست كلامًا ولا وادعاء ولكن تضحية وفداء.

وأضاف «جمعة» خلال إلقائه خطبة اليوم من مسجد سيدي حسن الأنور بالقاهرة، أن الوطنية تقضي أن يكون الإنسان على استعداد لأن يُضحى بنفسه أو بماله أو جزء منه، أو يتحمل الصعاب لرفعة الوطن، ويكون ذلك ابتغاء مرضاة الله تعالى.

وتفاءَل وزير الأوقاف بعودة مصر لدورها الريادي، مؤكدًا أن مصر بجميع مؤسساتها ستعبر بإذن الله تعالى إلى بر الأمان.

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