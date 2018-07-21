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برلمان

برلماني: زيارة الرئيس السيسي للسودان تهدف لنهضة اقتصادية للدولتين

السبت 21/يوليه/2018 - 07:01 ص
الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره السوداني
عبدالله خالد
قال النائب جمال محفوظ عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن العلاقات المصرية السودانية وطيدة لأن الوطن واحد والشعب واحد، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس السيسي ستكون مثمرة في دعم العلاقات الثنائية وزيادة الأوصال وتقريب وجهات النظر.

وأكد "محفوظ" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن ربط سكك حديد مصر والسودان وزيادة الطرق البرية كما أعلن الرئيس السيسي ونظيره السوداني، يعمل على تقريب العلاقات بين البلدين وزيادة الربط بينهما، كما أنه له أهداف اقتصادية بهدف زيادة التجارة الثنائية المتبادلة بين البلدين بسهولة مما يحقق التنمية التكاملية بين البلدين الشقيقين.

وأشار عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إلى أن زيارة الرئيس السيسي يكون لها دائمًا أولوية مهمة في بحث العلاقات بين الدولتين والعمل على تحقيق مصلحة الدولتين في النهوض الاقتصادي والتكامل التنمية بين البلدين ومناقشة قضايا الأمن القومي، موضحًا أن المناقشات لابد أن تتطرق لقضية سد النهضة وقد يكون حلها من خلال هذه المناقشات.

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