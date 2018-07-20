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برلمان

نقل البرلمان: خط سكة حديد مع السودان يصل بنا إلى قلب أفريقيا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 04:53 م
السكة الحديد
السكة الحديد
عبدالله خالد
قال النائب محمد زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن عمل خطوط ربط برية مع السودان والروابط مع دول الجوار من أهم الخطوات التي على الدولة الاهتمام بها، مشيرًا إلى أن الهدف الأول من الربط بين سكتي حديد المصرية والسودانية هو تعميق العلاقات للحفاظ على الامن القومي.

وأضاف زين الدين في تصريحات لـ "صدى البلد" أن تسهيل التنقل للسودان وانشاء طرق برية ممهدة وسكة حديد معها يزيد التبادل الاقتصادي بين البلدين، حيث إن دخول السودان يعد توغل في قلب القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن ميناء ارقين على الحدود السودانية المصرية له أهمية كبيرة في الوصول والتواصل مع الدول الأفريقية.

وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان إلى أن دراسة الربط الكهربائي بين مصر والسودان يتم دراسته منذ فترة كبيرة، وأن بداية تطبيقه الآن جاء بعد الانفراجة التي حدثت مع تبادل الرؤى من الرئيس السيسي والرئيس السوداني عمر البشير، موضحًا أنها تعد نوع من التبادل في الطاقة التي تزيدها وتقويها، وتساعد في رفع القدرة الكهربائية.

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