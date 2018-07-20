إيطاليا: إنقاذ 66 مهاجرًا تونسيًا قبالة سواحل صقلية

قالت مصادر أمنية إيطالية اليوم الجمعة إن 66 مهاجرًا تونسيًا تم إنقاذهم قبالة شواطئ جزيرة بانتيليريا الإيطالية بمضيق صقلية، وقد نقلوا الى ميناء تراباني الإيطالي الليلة الماضية.



ونقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن المصادر ذاتها قولها إنه "تم نقل المهاجرين الذين كانوا يواجهون صعوبات، على متن زورقين دورية تابعين لخفر السواحل وقوات الشرطة المالية"، واختتمت بالقول إن "الزورقين المحملين بالمهاجرين اتجها بعد ذلك نحو ميناء تراباني، الذي وصلاه خلال الليل".



وكانت الدفعة الأخيرة من المهاجرين التي وصلت الى ميناء بوتسالّو الصقلي، تشتمل على 450 مهاجرًا، بينما أكدت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط، تقلص في يونيو الماضي إلى حوالي 3 آلاف، بانخفاض بنسبة 87بالمائة مقارنة بالشهر ذاته عام 2017.