ترامب يعلن استعداده لفرض تعريفات جمركية على واردات أمريكا من الصين

أكد الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، استعداده لفرض تعريفات جمركية على كافة واردات بلاده من السلع الصينية والتي تقارب قيمتها 500 مليار دولار أمريكي.



وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما على ما قيمته 34 مليار دولار أمريكي من وارداتها من المعدات والمكونات والإلكترونيات الصينية، كما من المقرر أن تفرض رسوما على ما قيمته 16 مليار دولار أمريكي من الإلكترونيات الصينية ومكونات أخرى، بحسب صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية.



وحددت الولايات المتحدة بضائع صينية أخرى بقيمة 200 مليار دولار أمريكي يحتمل أن تستهدفها بالتعريفات الجمركية، ليبلغ إجمالي ذلك 250 مليار دولار أمريكي، وكان ترامب قد أشار إلى أن أي زيادة على ذلك تتوقف على مدى الرد الصيني الانتقامي.



ولدى سؤاله عما إذا كان سيصل بالتعريفة الجمركية المفروضة على واردات بلاده من الصين إلى حد الـ 500 مليار.. أجاب ترامب بأنه مستعد للوصول إلى "الـ 500" في إشارة إلى القيمة الإجمالية التقريبية للبضائع الصينية التي صدرت إلى الولايات المتحدة العام الماضي.



وتابع قائلا: "أقوم بذلك من أجل القيام بما هو صائب من أجل بلادنا، لقد ظللنا نتعرض للخديعة من الصين لفترة طويلة لا أريدهم أن يفزعوا بل أريد أن يؤدوا بشكل جيد.



من ناحية أخرى، لفت ترامب خلال مقابلة تلفزيونية إلى أن العمل يجري لعقد لقاء ثان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وقال ترامب ردا على سؤال بهذا الخصوص: "نعم أستطيع أن أقول أن العمل قائم.. لقد كان حوارا رائعا حول العديد من الموضوعات: الإرهاب وسوريا والشرق الأوسط بشكل عام وإيران".



وأعلن ترامب، في يونيو الماضي، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على سلع التكنولوجيا من الصين بقيمة 50 مليار دولار.