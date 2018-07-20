مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرين، اليوم الجمعة، بينهم حالات خطرة فى حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص بطريق "بنها-الزقازيق" أمام قرية قمرونة بدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.



تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغًا بوقوع حادث تصادم بطريق "بنها-الزقازيق الزراعى" أمام قرية قمرونة، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص واصابة 5 آخرين.



وانتقلت الاجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم رفع أثار الحادث، ونقل الجثث والمصابين لمستشفي منيا القمح المركزي.