انارة القلعة ومبنى التضامن بـ الضوء الأحمر احتفالا بثورة الدمج

تشهد القاهرة الليلة حدثا كبيرا تضامنا مع ثورة الدمج وقبول الاخر التى أطلقها الاولمبياد الخاص الدولى بمناسبة الاحتفال بالعيد الذهبى على انطلاقها (1968-2018) حيث ستقوم عدد من العواصم العالمية باضاءه أكثر في 220 أثرا ومعلما بالضوء الأحمر احتفالا بالحدث.



وحث العالم على المشاركة فى تلك الحركة العالمية والتى تهتم بالمعاقين فكريا ، وينطوى تحت لوائها اليوم 5ر5 مليون لاعب ، ويسعى الأولمبياد الخاص الى الوصول بهم الى عشرة ملايين لاعب .بانتهاء عام 2020 .



وتشارك مصر فى هذه الحملة العالمية مع عدد من اشهر العواصم العالمية من خلال اضاءه جسم قلعه صلاح الدين الأيوبى ومبنى وزارة التضامن الاجتماعى ، والتى كست جسدها بالضوء الاحمر منذ الأمس وتستمر حتى اليوم ، انطلاقا مع ما تقوم به وزارة التضامن من أعمال اجتماعية للمعاقين على اختلاف تنوعهم.



وقدم المهندس هانى محمود وزير الاتصالات والتنمية الادارية الاسبق رئيس الاولمبياد الخاص المصرى الشكر للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن والتى تحمست لتلك المبادرة وقامت بمخاطبة الدكتور خالد العنانى وزير الاثار والذى وافق على الفوز على انارة قلعه صلاح الدين قلعه الجبل ومسجد محمد على بالضوء الاحمر ، فيما قررت د. والى انارة مبنى وزارة التضامن بااللون الاحمر ، ووضع مصر مع عدد من دول العالم التى شاركت فى هذه المبادرة الانسانية والتى تحث العالم على الدمج وقبول الاخر وهو ما يتمشى مع دعوه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باعتبار عام 2018 عاما للاعاقة ، مما يؤكد اهتمام مصر البالغ بحقوق المعاقين ومنحهم كافة حقوقهم التى أكد عليها الدستور .



وقامت منطقة أثار القلعة بقيادة مديرها ناجى حنفى باكمال كافة الترتيبات الخاصة بانارة جسم القلعة من الخارج ، خاصة بوابة القلعه والتى اعتبرتها محافظة القاهرة شعارا لها ، وسوف يتم اضاءه جسم قلعه صلاح الدين الأيوبى أو قلعه الجبل بالضوء الاحمر وتسمر لعدة ساعات ، فى حضور عدد من لاعبي الأولمبياد الخاص وأولياء أمورهم وإدارة الإعلام بالاولمبياد الخاص المصرى بشرح فكرة الاضاءة على الجماهير التى سوف تتابع عملية اضاءه جسم القلعه .