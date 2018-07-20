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فن

حب الملائكة يتخطى عائلتى الكبيرة بفارق كبير

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:30 م
أحمد البهي
تصدر مسلسل "حب الملائكة" قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في الدراما التركية، أمس الخميس، حيث جاء فى المركز الأول ضمن المواد الإعلامية التى عرضها التليفزيون التركى.

وجاء مسلسل "عائلتى الصغيرة " فى مركز متأخر للغاية فى القائمة، حيث احتل المركز 15 ضمن المواد الإعلامية المعروضة فى اليوم ذاته.

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الأعمال الدرامية التى تعرض فى تركيا، حصلت على إجازة من العرض, على أن يتم تصوير أجزاء جديدة من تلك الأعمال خلال الفترة المقبلة.

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