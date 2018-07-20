نجمة ذا فويس فرنسا المغربية تطلق .. لسانك ماضي

أطلقت نجمة برنامج "ذا فويس" في نسخته الفرنسية الفنانة "دياز"، أغنيتها الجديدة "لسانك ماضي''، والتي تتناول فيها موضوع الحب الافتراضي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهو موضوع ذو أهمية ويلقى اهتمامات جيل الانترنت.



الأغنية تم تصويرها في شوارع العاصمة الفرنسية باريس على طريقة الفيديو كليب، حيث يمكن اعتبارها محطة مهمة في رصيد الفنانة ''دياز''.



وبدأت ''دياز'' مشوارها الموسيقي بمعهد باريس للموسيقى، وهي طفلة صغيرة في سن الثانية، ودرست السولفيج وكيفية العزف على القيثارة قبل أن تتعلم القراءة، لتتقدم بعدها لبرنامج "ذا فويس".



