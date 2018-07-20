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ديني

فيديو توضيحي لكيفية أداء مناسك الحج

الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:02 م
مناسك الحج
مناسك الحج
محمد صبري عبد الرحيم
نشر الأزهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو تعريفيًا لكيفية أداء مناسك الحج بشكل عملى.

وأكد الأزهر عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وواجب على كل مسلم مُستطيع، منوهًا بأن إعداد نفقة الحج من الطَّيِّب الحلال من الآداب التي ينبغي على الحاج مراعاتها قبل الذهاب للحج.

واستشهد الأزهر عبر صفحته على «فيسبوك» بقول تعالى: «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ» [البقرة: 267].

وأشار إلى أن الله تعالى أمر المؤمنين بالإنفاق من أطيب المال وأَجوَده وأَنفَسه، وقال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا» أخرجه مسلم.

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