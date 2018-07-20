علي حسن: السودان هي الدولة الأقرب لمصر

قال علي حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة السودان الشقيق حظيت بترحيب سوداني كبير على جميع المستويات، كما تحدث الرئيس عن تحقيق شراكة استراتيجية على أرض الواقع، موضحا أن مصر تستورد اللحوم وبشكل أساسي من السودان فهي الدولة الأقرب لمصر في هذا الشأن.



وأوضح "حسن" في حديثه مع اون لايف، أن الرئيس كان يتمنى وجود قطار مشترك يتحرك من محطة القاهرة إلى الخرطوم بالسودان يربط كلا البلدين، فضلا عن الربط الكهربائي بين البلدين، التي بدأ في وضع جذوره وثماره، فمصر الآن أصبحت تمد السودان بـ300 ميجا وات، كما تهدف الخطة المستقبلية إلى زيادة 600 ميجاوات بجانب الـ300 الأولى، بتكلفة مليار دولار.



وأشار إلى أن أهم ما حققته الزيارة هي الاتفاق على تشكيل لجنة يشرف عليها وزيري خارجية البلدين وبمعاونة بعض الوزراء والخبراء المختصين، لتفعيل شراكة وتعاون حقيقي بين البلدين، بالإضافة إلى الإعداد لاجتماع لجنة عليا برئاسة رئيسي البلدين.