ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

علي حسن: السودان هي الدولة الأقرب لمصر

الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:00 م
علي حسن رئيس تحرير
علي حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط
قسم التوك شو
قال علي حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة السودان الشقيق حظيت بترحيب سوداني كبير على جميع المستويات، كما تحدث الرئيس عن تحقيق شراكة استراتيجية على أرض الواقع، موضحا أن مصر تستورد اللحوم وبشكل أساسي من السودان فهي الدولة الأقرب لمصر في هذا الشأن.

وأوضح "حسن" في حديثه مع اون لايف، أن الرئيس كان يتمنى وجود قطار مشترك يتحرك من محطة القاهرة إلى الخرطوم بالسودان يربط كلا البلدين، فضلا عن الربط الكهربائي بين البلدين، التي بدأ في وضع جذوره وثماره، فمصر الآن أصبحت تمد السودان بـ300 ميجا وات، كما تهدف الخطة المستقبلية إلى زيادة 600 ميجاوات بجانب الـ300 الأولى، بتكلفة مليار دولار.

وأشار إلى أن أهم ما حققته الزيارة هي الاتفاق على تشكيل لجنة يشرف عليها وزيري خارجية البلدين وبمعاونة بعض الوزراء والخبراء المختصين، لتفعيل شراكة وتعاون حقيقي بين البلدين، بالإضافة إلى الإعداد لاجتماع لجنة عليا برئاسة رئيسي البلدين.

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام يكشف عن ظلم لا يغفره الله تعالى أبدا

حقيقة رصف شارع المعز بالأسفلت.. فيديو

رشا مهدي تقضي عطلتها الصيفية في إسبانيا

ظهور إنفلونزا الطيور في الرياض.. صور

أول تعليق من فينسيوس بعد الانضمام رسميا للريال

التعليم تكشف سبب رسوب نسبة كبيرة من طلاب steam.. فيديو

شاهد .. عضو مجلس الزمالك يودع جثمان والده بالدموع

ريال مدريد يتفق على ضم هازارد مقابل 190 مليون يورو

صفعة جديدة لطارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان

شاهد.. البشير يودع الرئيس السيسي بمطار الخرطوم

وزير الأوقاف يبكي خلال خطبة الجمعة بمسجد سيدي حسن الأنوار..فيديو

نجوم الزمالك يشاركون فى تشييع جثمان سيف العماري..فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصري يستعد لكسر رقم تركيا العالمي في الغطس 154 ساعة تحت المياه..صور

ياسمين صبري تشعل الإنستجرام بإطلالة جذابة وجريئة.. صور

الإعلامية فرح علي بفستان جريء ومميز في زفافها.. صور

صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة

مصر تدخل عصر إنتاج السيارات الكهربائية بقوة.. فيديو وصور

فيديو

إعلامية تنفعل على الهواء: اللي يمد إيده على مراته مش راجل
أجهزة محاكاة لتشخيص الأوعية الدموية في طب القلب الحديث.. فيديو
ماي: لا تغيير فى قوانين الحدود بين إنجلترا وأيرلندا
أنتونوف: لا أعرف مدى صحة دعوة برلمانيين روس لزيارة واشنطن
تيريزا ماي: نستهدف تنشيط التبادل التجاري مع أيرلندا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟