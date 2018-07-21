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ديني

تعرف على 3 طرق لأداء مناسك الحج.. وآراء العلماء في أفضلها

السبت 21/يوليه/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قالت دار الإفتاء، إن للحج 3 طرق لتأدية مناسكه، وهي: «الإفراد والقِران والتمتع»، منوهة بأن العلماء اختلفوا على أفضل طريقة من هذه الثلاثة.

وأوضحت في فتوى لها، أن الإفراد عند بعض العلماء -كالشافعية- هو تقديم الحج على العمرة؛ بأن يُحرِم أولًا بالحج من ميقاته، ويَفرَغ منه، ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحِلِّ فيحرم بالعمرة، ويأتي بعملها، ومن العلماء مَن لا يشترط العمرة بعد الحج، ويجعل القيام بأعمال الحج وحده دون العمرة هو الإفراد.

وأضافت: أما القِران فهو أن يُحرِم بالحج والعمرة معًا، أو يُحرم بالعمرة ثم يُدخِل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها، ثم يعمل عمل الحج في الصورتين، فيحصلان.

وتابعت: وأما التمتع فهو أن يقدم العمرة على الحج ويتحلل بينهما، ويسمى الآتي بهذا النسك متمتعًا؛ نظرًا لتمتعه بمحظورات الإحرام بين النُّسكَين.

واستطردت: ليس على المفرِد دم واجب، بل إن شاء ذبح تطوعًا منه، وإن شاء لم يذبح، ولكن المتمتع والقارن عليهما دم واجب؛ وسبب الوجوب هو ترك الإحرام من ميقات بلده.

وأشارت إلى أن أفضل الطرق الثلاث فهو محل خلاف بين العلماء: فأفضلها عند المالكية والشافعية: الإفراد، ولكن المالكية قالوا بأنه يليه في الأفضلية القِران فالتمتع، بينما يرى الشافعية أن الذي يليه في الأفضلية هو التمتع فالقِران، وعند الحنفية الأفضل من الأنساك الثلاثة هو القِران فالتمتع فالإفراد، ويرى الحنابلة أن التمتع أفضل، فالإفراد، فالقِران، مضيفة: «والنصيحة في مثل هذا الموقف أن تأخذ الأيسرَ عليك».

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