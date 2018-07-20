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أخبار العالم

الشرطة: لا قتلى في حادث شمال ألمانيا والمهاجم رهن الاحتجاز

الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:44 م
حادث شمال ألمانيا
حادث شمال ألمانيا
أ ش أ
قالت الشرطة الألمانية على تويتر إنه لم يسقط قتلى في الواقعة التي حدثت على متن حافلة في مدينة لوبك بشمال ألمانيا اليوم الجمعة وأضافت أن الشرطة احتجزت المهاجم.

وقالت الشرطة في ولاية شلسفيج هولشتاين حيث توجد لوبك "كانت هناك واقعة على متن حافلة عامة في لوبك ... لم يصب أحد".

وأضافت "تم التغلب على المهاجم وهو الآن محتجز لدى الشرطة.

ونقلت صحيفة لوبكر نخرشتين عن المدعية العامة أولا هنجست قولها "لا يمكن استبعاد شيء بما في ذلك أن تكون هناك خلفية إرهابية".

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