إغلاق 26 صيدلية وإلغاء تراخيص 7 في الشرقية

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية برئاسة الدكتور محمد عبد الحي مدير الإدارة، بتنفيذ قرارات اللواء خالد سعيد محافظ الإقليم بالغلق الإداري لـ26 صيدلية وإلغاء ترخيص 7 صيدليات أخري.



وأصدر المحافظ قرارات الغلق، بعد العرض من مديرية الصحة بالمخالفات التي تستوجب الغلق الإداري وإلغاء الترخيص لهم، وعلي الفور تم تشكيل حملة من إدارة التفتيش الصيدلي وتم تنفيذ قرارات الغلق.



ومرت الحملة على ١٧ صيدلية بنطاق مراكز (فاقوس - منيا القمح - كفر صقر)، وأسفرت عن ضبط ٢٧٤ أمبول تيتانوس منتهي الصلاحية معد للبيع ، و٢٥٤ أدوية متنوعة، صدر بها منشور غش تجاري من وزارة الصحة، و٩١٥ قرص وزجاجة أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع بما قد يؤثر على سلامة وصحة المرضى، و١٠٢ قرص بيع أغلى من السعر الجبري بالمخالفة لقانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.



كما ضبطت الحملة٥٤٠ زجاجة أدوية خاصة بالتأمين الصحي محظور بيعها وتدوالها بالصيدليات بالمخالفه لقانون التأمين الصحي، و٢١٢ قطعه مستلزمات منتهية الصلاحية معدة للبيع بما يؤثر علي صحة المرضي، و١٩ فيال مضاد حيوي عينات طبية مجانية بالمخالفة لقانون ١٢٧ لسنه ١٩٥٥، و٣٢٥ قرص أدوية جنسية مهربة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، و١٠٥ قرص ترامادول أدوية جدول أول مخدرات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وحررت الحملة 30 محضر شرطة جنح فاقوس ومنيا القمح.