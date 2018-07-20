تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة بلغت 25 سفينة.



وذكر بيان صادر عن هيئة الموانئ أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات وخروج 7 سفن، فيما تتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.



وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين، فيما تتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة وتتواجد على الأرصفة سفينتان.



وجار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.