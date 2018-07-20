إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة

أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء قمع مسيرات العودة على حدود غزة.



وبدأ المئات من الفلسطينيين في التوافد على مخيمات العودة الخمسة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في جمعة "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين يا وكالة الغوث".



وأشعل المتظاهرون إطارات السيارات للتشويش على القناصة الإسرائيليين المنتشرين على طول الحدود الشرقية للقطاع.

وأطلق جنود الاحتلال النار على المتظاهرين في مخيم العودة شرق خانيونس.



ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة للمشاركة بكثافة في الجمعة السابعة عشر لمسيرات العودة وكسر الحصار.