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حوادث

حبس مستريحي الدقي بعد الاستيلاء على 7 ملايين جنيه من مواطنين

الجمعة 20/يوليه/2018 - 04:56 م
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
مني حسين - أحمد مهدي
أمرت نيابة الدقي اليوم الجمعة، بحبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما، لاتهامهما بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها، بمنطقة الجيزة.

وكشفت تحقيقات محمد سلطان مدير نيابة الدقي ان الواقعة تم الكشف عنها عندما ورد بلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "طارق م. ى"، مهندس وصاحب ومدير شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس القاهرة و5 آخرين، بقيام كلٍ من "سمير ج. ب"، مدير وشريك بشركة توريدات ومقاولات عامة، مقيم بمنطقة الهرم بالجيزة، و"محمد ج. ا" شريك متضامن بذات الشركة، مقيم بمنطقة العجوزة بالجيزة بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت 7 ملايين جنيه جنيه بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال الدعاية والإعلان مقابل نسبة من الأرباح، والتزامهما بسداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما عقب ذلك امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بقرارها المتقدم.

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