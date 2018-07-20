ضبط 15 قطعة سلاح ناري و22 عنصرا إجراميا في حملات بقنا

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، في ضبط 15 قطعة سلاح ناري و22 من العناصر الإجرامية الخطرة وتنفيذ 4372 حكما قضائيا.



جاء ذلك خلال الحملات التي استهدفت دوائر مراكز شرطة نجع حمادى ونقادة ودشنا بقنا.



وشملت الأسلحة النارية ضبط 15 قطعة سلاح نارى عبارة عن 6 بنادق آلية، بندقية رصاص، بندقية خرطوش، و٧ قطع فرد محلى الصنع ، 4 طلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 15 متهما، وتنفيذ 4372 حكما قضائيا متنوعا بإجمالى (373) محكوما عليهم.



كما تضمنت نتائج الحملات ضبط 872 مخالفة مرورية متنوعة، و18 دراجة نارية بدون لوحات.



يأتي ذلك فى إطار تكثيف الجهود ومواصلة توجيه الحملات الأمنية التى تستهدف البؤر الإجرامية وملاحقة وضبط العناصر المتورطة فى ارتكاب الجرائم لاسيما المشهور عنها الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة وكذا ملاحقة وضبط المتهمين الهاربين المطلوب ضبطهم وإحضارهم والصادر ضدهم أحكام قضائية، بالإضافة إلى استهداف الخصومات الثأرية والعمل على إنهائها ..