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مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة المنيا يختتم أعماله اليوم

الجمعة 20/يوليه/2018 - 04:55 م
مكتب التنسيق الرئيسي
مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة المنيا يختتم أعماله اليوم
ايمن رياض
تغلق مساء اليوم معامل جامعة المنيا أبوابها التي استقبلت طلاب المرحلة الأولي الناجحين بالثانوية العامة لهذا العام لأجراء أعمال التنسيق وتسجيل رغباتهم للقبول بالكليات والمعاهد والتي أستمرت لمدة خمسة.

وأوضح الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا أن الجامعة استقبلت 640 طالبا، وطالبة وذلك في الثلاث معامل التي خصصتهم الجامعة لاستقبال الطلاب بفرع مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة المنيا بكلًا من مدينة الطلبة بالاخصاص خارج الحرم الجامعي ، ومعمل كلية دار العلوم ، ومعمل كلية التربية الرياضية داخل الحرم الجامعى لإجراء أعمال التنسيق الإلكترونى وتسجيل رغبات الطلاب.

واضاف الدكتور مصطفي عبد النبي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأنه خلال فترة المرحلة الأولي عملت مكاتب التنسيق من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الساعة الرابعة عصرًا ، وذلك بمساعد أخصائيين شئون تعليم وطلاب لمساعدة الطلاب وإرشادهم لتسجيل الرغبات أو حل أي مشكلات تواجههم من الأخطاء في بيانات الطلاب أو أرقامهم السرية.

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