الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددًا من أهالي تل ارميدة بالخليل

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة، عددًا من أهالي حي تل ارميدة وسط مدينة الخليل، واندلعت مواجهات في منطقة باب الزاوية وسط المدينة.



وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، احتجزت المواطن بسام أبو عيشه وأفراد أسرته في حي تل ارميدة.



كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية، حيث قام الشبان برشق الجنود بالحجارة وأطلق الجيش قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المطاطي، ولم يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال، قامت بإغلاق كافة مداخل شارع الشهداء وحي تل ارميدة، ومنعت المواطنين من الوصول إلى منازلهم.



وقالت المصادر إن الارتباط المدني الفلسطيني، طالب الجانب الإسرائيلي بإعادة فتح الحواجز والسماح للسكان بالوصول إلى منازلهم.



وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الجمعة، بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم، وحاولت خلع أبواب مدرسة ذكور تقوع الثانوية.



وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وحاولت خلع أبواب مدرسة ذكور تقوع، فيما اندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي.