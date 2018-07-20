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حوادث

انتشال جثمان عامل غرق في مياه النيل بشربين

الجمعة 20/يوليه/2018 - 04:57 م
انتشال جثمان غريق
انتشال جثمان غريق - ارشيفية
همت الحسينى
تلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة شربين بغرق "حمدي، م، ع، ي"، ١٨ عاما، عامل بمياه النيل.

وانتقل رجال المباحث وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ وتم انتشال الجثة، وتبين انه كان يغتسل في النيل فانزلقت قدماه وغرق.

وبسؤال والده ،٥٣ عاما، عامل أيد المضمون ولم يتهم احد.

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