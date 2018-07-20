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أخبار العالم

العراق: إطلاق سراح 203 معتقلين على خلفية التظاهرات الأخيرة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:46 م
إطلاق سراح 203
إطلاق سراح 203
أ ش أ
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، إطلاق سراح المعتقلين الـ203 جميعهم على خلفية التظاهرات الأخيرة في محافظتي بابل وواسط.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية، عن عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي ، قوله إن  عدد المعتقلين في محافظة بابل بلغ 27 معتقلًا تم إطلاق سراحهم جميعًا.

وأضاف الغراوي، أن  عدد المعتقلين في محافظة واسط حتى اليوم بلغ 176 معتقلًا تم إطلاق سراحهم جميعًا.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، الإفراج عن 336 معتقلًا على خلفية التظاهرات الأخيرة في محافظات النجف والمثنى وميسان.

وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، منذ مطلع يوليو الحالي، تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات والقضاء على الفساد تخللها أعمال عنف وحرق مقار الأحزاب السياسية.

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