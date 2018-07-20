ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

خطيب المسجد الحرام: سنة رسول الله واجهت حربا ضروسا مؤخرا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 04:53 م
الشيخ الدكتور فيصل
الشيخ الدكتور فيصل غزاوي إمام وخطيب المسجد الحرام
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن السُنة النبوية المطهرة واجهت حربا ضروسا في الآونة الأخيرة، وتعرضت لحملات ضارية من قبل أعداء الإسلام.

وأوضح «غزاوي»، خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، أن كل ذلك حلقة في سلسلة الموجة الشرسة من الهجوم على الثوابت وقطعيات الدين، مشيرًا إلى أنه ينبغي ألا يغيب عنا أن التشكيك في مصادر التلقي أمر قديم؛ وخصوصًا السُنة؛ منذ الصدور الأول للإسلام، كما أن المعاصرين الذين تصدوا للحكم على السنة النبوية من خلال آرائهم وتوجهاتهم لم يأتوا بجديد؛ وإنما هم امتداد لأهل الأهواء والبدع والزيغ من قبلهم، الذين حكى أهل العلم شبهاتهم، وتولوا الرد عليها.

وأضاف أن المتأمل في ظاهرة الطعن في السنة، والناظر في أحوال أهلها قديمًا وحديثًا؛ يتبين له بجلاء حقيقة هذه الدعوة الباطلة؛ علاوةً على الدعوة الأخرى الآثمة وهي زعم "إعادة قراءة التراث" ويدخلون في التراث نصوص القرآن الكريم برؤية معاصرة مختلفة عن المنهج الحق، يبثون من خلالها سمومًا وتشكيكات في الوحي، ويهدفون في نهاية الأمر إلى هدم دين الإسلام القويم، وهنا يأتي السؤال المهم الذي ينبغي أن يدور في خلد كل مسلم: ما دور المسلمين في الدفاع عن السنة النبوية وما موقفهم من أعدائها والطاعنين فيها؟.

وتابع: "الجواب يتلخص في أمور عدة؛ أولها العناية بالسنة جمعًا وتنقيحًا وتصنيفًا وحفظًا وتعليمًا ونشرًا، وثانيها حث الناس على التمسك بالسنة، والدعوة إلى تطبيقها في حياة الأمة أفرادًا وأسرًا ومجتمعات ودولًا، وثالثها تربية الأمة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتوقيره وتبجيله ومعرفة قدره الشريف ومكانته العلية، ورابعها الاحتساب على كل متنقص للرسول صلى الله عليه وسلم أو طاعن في السنة، والتحذير ممن يدّعي أن نصوص القرآن والسنة الصحيحة قابلة للنقد والاعتراض، وعدم التساهل معه؛ بل السعي في كشف أمره وبيان زيف عمله".

ترشيحاتنا

صفعة جديدة لطارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان

عيد الاضحى 2018 مصر .. تعرف على موعده

ترتيب مجموعة الأهلي في بطولة أفريقيا قبل لقاء بتسوانا

ننشر تفاصيل ضبط مصنع لإنتاج الهيروين بالقليوبية.. يديره 5 أشخاص يعملون في مجال الاستثمار وضبط 4 أطنان من المواد المخدرة ومبالغ مالية..صور

الفيفا يهدد بطرد أندية قطر

الحكومة: لا زيادة في أسعار فواتير الكهرباء

استقبال حافل لقرينة الرئيس السيسي في السودان .. صور

خطيب المسجد الحرام يكشف عن ظلم لا يغفره الله تعالى أبدا

إيكونوميست: الجنيه المصري أكثر العملات تداولا بأقل من قيمتها

تعرف على قيمة ضريبتك العقارية

استقبال شعبى لبعثة مصر للكونغ فو بعد إنجاز بطولة العالم.. صور

التعليم تكشف سبب رسوب نسبة كبيرة من طلاب steam.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصري يستعد لكسر رقم تركيا العالمي في الغطس 154 ساعة تحت المياه..صور

ياسمين صبري تشعل الإنستجرام بإطلالة جذابة وجريئة.. صور

الإعلامية فرح علي بفستان جريء ومميز في زفافها.. صور

صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة

مصر تدخل عصر إنتاج السيارات الكهربائية بقوة.. فيديو وصور

فيديو

إعلامية تنفعل على الهواء: اللي يمد إيده على مراته مش راجل
أجهزة محاكاة لتشخيص الأوعية الدموية في طب القلب الحديث.. فيديو
ماي: لا تغيير فى قوانين الحدود بين إنجلترا وأيرلندا
أنتونوف: لا أعرف مدى صحة دعوة برلمانيين روس لزيارة واشنطن
تيريزا ماي: نستهدف تنشيط التبادل التجاري مع أيرلندا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟