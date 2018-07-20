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حوادث

ضبط 15 طن أسمدة أزوتية مجهولة المصدر بالمنيا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 04:57 م
ضبط ١٥ طن أسمدة ازوتيه
ضبط ١٥ طن أسمدة ازوتيه مجهولة المصدر بالمنيا
ايمن رياض
تمكن ضباط مباحث التموين بالمنيا من ضبط ١٥ طن أسمدة أزوتية مجهولة المصدر قبل بيعها فى السوق السوداء

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارا من ضباط قسم شرطة مباحث التموين بالمديرية بشن حملة مكبرة بدائرة المحافظة أسفرت عن ضبط عبدالله . ح . ع ٥٠ سنة صاحب مخزن أسمدة الكائن بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب وبحوزته ( 15000) طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

وضبط محمود . ر . م ٣٣ سنه سائق توك توك - مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى وذلك لقيامة بتجميع ( 1.100 ) طن دقيق بلدى مدعم بقصد بيعة بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وزين . م .ط ٤٥ سنه سائق مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى وذلك لقيامة بتجميع ( 700 ) كيلو دقيق بلدى مدعم بقصد بيعة بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وبالعرض على مدير الأمن وجه بمداومة تلك الحملات لضبط السوق والتصدي لموجات الغلاء والمحتكرين.

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