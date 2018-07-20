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علي حسن: الرئيس السيسي أكد عدم وجود خلافات مع السودان

الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:04 م
علي حسن رئيس تحرير
علي حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط
قسم التوك شو
قال علي حسن رئيس تحرير وكالة انباء الشرق الأوسط، إن الرئيس السيسي أكد خلال زيارته للسودان انه لا يوجد خلاف بين البلدين، ولكن هناك أختلاف في وجهات النظر ولابد ان توضع في إطارها الصحيح، والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين جيدة.

وأضاف "حسن"، خلال لقاءه مع قناة اون لايف، أن "الرئيس السيسي طالب وسائل الأعلام في كلا البلدين, ان يكونوا قوى داعمة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين"، مشددا على انه جاء ليمد يد التعاون للسودان الشقيق بصدق نوايا وحب واحترام.

وأشار الي انه بدأت حركة بتيسير العمليات التجارية بين كلا البلدين، فقد تم افتتاح معبرين تجارينة لتيسير عملية النقل، وهناك 8 رحلات جوية يوميا بين مصر والخرطوم، وما يقارب الـ80 حافلة تعبر الحدود بشكل يومي بين البلدين، فهناك افاق كثيرة وإمكانيات التعاون بين البلدين.

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